Предприятиям ЖКХ обещают оставить старую цену на газ

Правительство рассчитывает оставить цену на газ для предприятий ЖКХ на существующем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ, комментируя газовые проблемы с Россией.

По его словам, в этой ситуации есть два вопроса: какой будет цена газа для Украины и какой будет его цена для предприятий теплоэнергетики.

«И в текущем году из государственного бюджета дотируется часть стоимости за газ через ДК «Газ Украины», чтобы мы получили за 686 грн. одну тысячу кубометров. Именно такой подход и такая ценовая политика заложены в бюджет следующего года. Поэтому на сегодняшний день позиция правительства – оставить цену на газ для жилищно-коммунальных предприятий именно на том уровне, который есть», - сказал он.