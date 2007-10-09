Ради Сердючки перегородили Эйфелеву башню (фоторепортаж)

Есть две новости. Одна хорошая, другая – не очень, пишет Tablo ID. Первая: украинская звезда Верка Сердючка добралась уже и в Андорру. Вторая – Украина не сможет автоматически попасть в финал песенного "Евровидения-2008".

Но сначала о хороших новостях. В прошлую субботу Андрей Данилко вернулся из Парижа, где отмечал свой 34-й день рождения.

Это была уже вторая за последний месяц поездка Сердючки в столицу Франции. В рамках предыдущей Верка с мамой приняли участие в записи самых популярных французских шоу.

А также украинской Золушке и экс-проводнице повезло столкнуться лоб в лоб с такими звездами, как Ванесса Паради, Энрике Иглесиас, Натали Имбрулья и Девид Гетта.

Кроме того, как любительница прекрасного Верка Сердючка поднялась на Эйфелеву башню и отобедала со звездным другом президента Виктора Ющенко Жераром Депардье.

Кстати, во время визита Верки на Эйфелеву башню специально для нее на пару часов перекрыли один из уровней гигантской конструкции Гюстава Эйфеля.

В целом, в рамках съемок фильма о Сердючке в Париже, звезда с мамой посетили много парижских достопримечательностей: Сакре-Кёр, Собор Парижской Богоматери, кабаре "Мулен Руж", Лувр.

Много интересных моментов путешествия комичной парочки были отсняты на камеру мобильного телефона. А Данилко даже решил смонтировать из них свой новый клип на песню "Eurovision Queen" из нового евроальбома.

Верка в Париже незамеченной не осталась. Во французской столице персонаж со звездой на голове называют просто Верка, поскольку выговорить "Сердючка" – для французов тяжело.

Известно также, что новый альбом Сердючки "Dancing Europe", кроме Франции (включая заморские территории), успешно покупают в Андорре, Монако, Италии, Испании, Португалии, Бельгии и Нидерландах.

И, к слову, все эти страны в ближайшее время Андрей Данилко собирается посетить с концертами. Теперь уже планируется график европейского турне.

Что же касается второй новости, грустной, то, невзирая на второе место Сердючки на "Евровидении-2007", Украина не сможет автоматически попасть в финал этого конкурса в следующем году.

Да, на 50-й ежегодной встрече в итальянской Вероне Телевизионный комитет EBU принял предложение оргкомитета "Евровидения" об изменении формата проведения конкурса.

В результате - привилегия автоматического попадания в финал осталась за Германией, Испанией и Францией как странами-основателями конкурса и Сербией как страной-победительницей-2007.

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