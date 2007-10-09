Россия уже насчитала Украине $2 миллиарда долга

а начало октября сумма долга украинских хозяйствующих субъектов - «РосУкрЭнерго», «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаз Украины» - перед «Газпромом» составила около 2 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сообщил премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ.

Он также отметил, что вчера были завершены российско-украинские переговоры и подписаны соглашения, согласно которым до 1 ноября текущего года хозяйствующие субъекты Украины должны погасить задолженность в полном объеме.

В частности, по словам В.ЗУБКОВА, задолженность за поставки газа в текущем году в сумме 1,2 млрд. долларов будет погашена за счет реализации “Газпромэкспорту” (РФ) газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго» и находящегося в подземных хранилищах газа Украины.

«Газпромэкспорт» становится собственником соответствующего объема газа, и, в свою очередь, направит его потребителям Украины, а также на выполнение экспортных контрактов (России). Оставшаяся часть (украинского долга) - 929 млн. долларов - будет погашена за счет собственных оборотных средств «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаза Украины», - сказал В.ЗУБКОВ.

Он подчеркнул, что наиболее эффективное урегулирование подобных экономических проблем происходит на уровне хозяйствующих субъектов. «И прошедшие вчера переговоры это подтвердили», - сказал В.ЗУБКОВ. Однако подчеркнул, что за выполнением этих решений необходим контроль со стороны власти.

Как сообщал УНИАН, 2 октября "Газпром" заявил, что сократит поставки газа для Украины в случае непогашения до 1 ноября 2007 года задолженности в размере более 1,3 млрд. долл., которую накопила украинская сторона.

3 октября в Москве в ходе встречи председателя правления "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА и главы Минтопэнерго Украины Юрия БОЙКО была достигнута договоренность о том, что действующее правительство Украины возьмет под контроль решение проблемы существующей задолженности хозяйствующих субъектов за поставки газа в Украину.

Между тем, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявил, что украинское государство не имеет долгов в газовой сфере перед Россией. "У государства Украины, у правительства никаких долгов перед Российской Федерацией и перед "Газпромом" нет, речь может идти только о расчетах между субъектами хозяйственной деятельности", - сказал он.

Со своей стороны, представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ подтвердил, что речь идет о задолженности за поставки газа со стороны хозяйствующих субъектов.

8 октября первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК причиной возникновения части украинского долга за газ назвал неплатежи предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ). "Из того, что известно из оперативных источников, структура долга такова: 700 миллионов долларов - это задолженность НАК «Нафтогаз» перед «УкрГаз-Энерго», еще 300 миллионов долларов задолженность «УкрГаз-Энерго» перед «РосУкрЭнерго», и еще 300 миллионов долларов - задолженность «РосУкрЭнерго» перед "Газэкспортом", – сказал он.