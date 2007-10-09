Турчинов требует от Януковича горькую правду

В Блоке Юлии Тимошенко требуют немедленно обнародовать информацию о задолженности Украины перед Российской Федерацией за газ, принять все меры, чтобы остановить рост долга и получить реальную цену на газ на следующий 2008 год.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой БЮТ заявлении первого заместителя лидера БЮТ Александра ТУРЧИНОВА о ситуации, складывающейся в газовой политике Украины.

«Сегодня уже окончательно понятно, что Виктор ЯНУКОВИЧ, который шел на парламентские выборы 2006 года под популистским лозунгом дружбы с Россией и дешевого газа от «Газпрома», целиком и полностью провалил энергетическую политику. Задолженность Украины перед Российской Федерацией, по оценкам российского правительства, составляет 2 миллиарда долларов. Это при том, что до прихода ЯНУКОВИЧА в правительство Украина не имела долга. Именно за время правления ЯНУКОВИЧА теневые посредники получили полный контроль над энергетическим рынком, а оппоненты Украины получили дополнительные основания для лоббирования строительства международных газопроводов в обход Украины», говорится в заявлении.

«Страна стоит на пороге отопительного сезона, а правительство не контролирует ситуацию в энергетической отрасли и не имеет никаких предложений по упорядочению положения дел. При такой бездарной политике страна может накануне зимы вообще остаться без энергоресурсов», не исключает А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, «для того, чтобы критическая ситуация в сфере газоснабжения не стала необратимой, мы требуем немедленно обнародовать информацию о задолженности Украины перед Российской Федерацией, принять все меры, чтобы остановить рост долга, получить реальную цену на газ на следующий 2008 год. Новое профессиональное правительство, которое придет на смену ЯНУКОВИЧУ, упорядочит ситуацию, но уже сегодня необходимо иметь всю необходимую информацию чтобы оценить масштабы «хозяйствования» кланов в газовой сфере».

Кроме того, заявляет А.ТУРЧИНОВ, «ввиду того, что критическая ситуация сложилась в газовой сфере именно из-за криминализации управления отрасли, мы предлагаем созвать специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны для того, чтобы рассмотреть этот вопрос и сформировать предложения для преодоления кризиса».