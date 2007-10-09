В ЕС хотят, чтобы Украина играла честно

Депутат Европарламента Збигнев ЗАЛЕССКИ (группа народных партий, Польша), автор доклада о торговле и экономических отношениях с Украиной считает, что для создания зоны свободной торговли с ЕС Украина должна «честно играть».

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня украинским журналистам в Брюсселе после того, как Комитет по вопросам международной торговли Европарламента поддержал его проект доклада.

«Если мы увидим, что Украина честно играет с нами, а не так, что одним глазом смотрит на Россию, а другим на Европу, тогда такая зона может быть создана», - сказал З.ЗАЛЕССКИ.

Депутат отметил, что зона свободной торговли может создаваться исключительно в двустороннем порядке. При этом, по словам З.ЗАЛЕССКИ, если Украина хочет предпринимать какие-то параллельные шаги с Россией в этом направлении, Европа должна знать о таких шагах.

«Это не означает прекращения отношений Украины с Россией. Россия является важным партнером, почти братом, но нужно быть очень четким в этом вопросе. Такая зона может быть создана исключительно на двустороннем уровне», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, Комитет по вопросам международной торговли Европарламента одобрил проект доклада З.ЗАЛЕССКИ о торговых и экономических отношениях с Украиной. В документе, в частности содержится призыв к Еврокомиссии и странам-членам способствовать вступлению Украины во Всемирную торговую организацию, а после вступления Украины в ВТО и ратификации этого решения украинским парламентом – начать переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

В документе также отмечается, что полная имплементация Украиной некоторых положений соглашения о Едином экономическом пространстве с Россией, Казахстаном и Беларусью может вступить в конфликт с созданием зоны свободной торговли с ЕС.