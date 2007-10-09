Симоненко хочет стать Президентом, чтоб его скорее ликвидировали

Во вторник, 9 октября лидер КПУ Петр Симоненко общался с пользователями Интернета в редакции интернет-издания ForUm, сообщает сайт КПУ

Отвечая на вопрос об инициативе НУ-НС предоставить пост спикера парламента нашеукраинцу Вячеславу Кириленко: возможно ли договориться об этом, и сможет ли Кириленко справиться с такой работой, Симоненко заявил: «В народе говорят: “Не по Сеньке шапка”.

О себе лидер КПУ сказал, что никогда в жизни не совершал ошибок, которые не мог бы себе простить. И не сожалеет ни о чем. «До сегодняшнего дня таких ошибок, которые я бы не мог себе простить, к счастью, не совершал».

А еще Симоненко обещал, что будет участвовать в следующей президентской гонке. «Буду, - отрубил он, и уточнил: Для того, чтобы скорее ликвидировать должность Президента».