Янукович в Москве встретился с Зубковым

15:17, 09 октября 2007
Политика
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Россия хочет конкретных действий

Виктор Янукович садится в автомобиль после встречи в Секретариате Президента. Киев, 8 октябряПравительство России нацелено на расширение сотрудничества с Украиной во всех сферах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Москве в ходе встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заявил его российский коллега Виктор ЗУБКОВ.

“Если украинская сторона готова усиливать интеграционные связи с Россией, то в этом случае требуются не только заверения, но и конкретные действия, направленные на создание такой системы экономических отношений, которая позволила бы строить их на равноправной, взаимовыгодной основе”, - подчеркнул В.ЗУБКОВ.

 

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