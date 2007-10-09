Социалисты жалуются на ”обрезание”

Третий номер в избирательном списке Социалистической партии Украины, генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимир БОЙКО заявляет, что СПУ не проиграла на внеочередных выборах в Верховную Раду, ей просто “обрезали” голоса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«По большому счету СПУ прошла в парламент, просто ей «обрезали» голоса. Я знаю, что происходило в округах, в том числе и в Донецкой области, какие были масштабы фальсификаций. И если сегодня провести пересчет голосов в ряде округов, где были наиболее грубые нарушения, то у СПУ был бы другой результат», - подчеркнул В.БОЙКО. «Но, - добавил он, у нас (в стране – УНИАН) сейчас все заказано, в том числе результаты выборов».

По его словам, была дана “команда” ни в коем случае не пропустить Соцпартию в парламент.

Кроме того, как сказал В.БОЙКО, на результат голосования за СПУ повлияло еще несколько моментов, в частности, и то, что Партия регионов во время агитации “отбила” у них часть голосов.

“Рассказывали все, что не голосуйте за эти маленькие партии, все равно они непроходные... Как это назвать, если мы в коалиции, и рассказывать такое, и отбивать голоса”, - сказал В.БОЙКО. При этом на просьбу журналистов уточнить, говорит ли он сейчас о Партии регионов, ответил: «Да, о Партии регионов».

Кроме того, по мнению В.БОЙКО, значительная часть голосов за СПУ была потеряна из-за невключения большого количества избирателей в списки. В частности, в Мариуполе, по его словам, в списки не были включены избиратели с целых улиц. Еще значительная часть сторонников социалистов в регионе “просто поленилась” прийти на избирательные участки, что, в свою очередь, также отразилось на результатах выборов, отметил он.

Всего, по его данным, СПУ недополучила из-за того, что ей “мешали”, минимум 50 тыс. голосов.

Кроме того, гендиректор ММК им. Ильича на пресс-конференции заявил, что комбинат не финансировал эту избирательную кампанию СПУ, и вообще средства предприятия никогда не привлекались для финансирования ни одной из политических партий. По его словам, он всегда будет оставаться беспартийным, потому что не "имеет морального права вступать в какую-то из партий”.

В то же время В.БОЙКО сообщил, что и в дальнейшем будет поддерживать СПУ, потому что “никогда и никого не предавал”.

“У меня был выбор: либо вообще не идти на досрочные выборы, либо идти вместе с Соцпартией. Я и моя команда выбрали второй вариант. Хотя, вы знаете, что меня все ведущие политические силы хотели видеть в своих списках», - отметил В.БОЙКО.