Кто претендует на должности в Кабмине и ВР

Эксперты Агентства моделирования ситуаций (АМС) назвали возможные кандидатуры на руководящие должности в правительстве и парламенте в разных вариантах коалиции.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, эксперты прогнозировали кандидатуры на основе официальных данных, благодаря источнику информации от политических сил, на основе анализа расстановки сил, личных, экономических и политических связей.

По его словам, возможными кандидатами на должность премьер-министра Украины является Виктор ЯНУКОВИЧ (Партия регионов), Юрий ЛУЦЕНКО, Юрий ЕХАНУРОВ (блок “Наша Украина – Народная самооборона”), Юлия ТИМОШЕНКО (БЮТ).

На должность первого вице-премьер-министра Украины претендуют Николай АЗАРОВ (Партия регионов), Ю.ЛУЦЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК (НУ-НС), Виктор ПИНЗЕНИК (БЮТ); на должности вице-премьер-министров Андрей КЛЮЕВ, Александр КУЗЬМУК, Виктор СЛАУТА, Дмитрий ТАБАЧНИК, Раиса БОГАТЫРЕВА (Партия регионов), Виталий ГАЙДУК, Игорь ПАЛИЦА, Ю.ЛУЦЕНКО, Иван ТОМИЧ, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС), Сергей ЕРМИЛОВ, Александр ТУРЧИНОВ, Иван КИРИЛЕНКО, Николай ТОМЕНКО, Сергей СЕРБИН (БЮТ).

В то же время министрами Кабинета министров могут стать Анатолий ТОЛСТОУХОВ (Партия регионов), Богдан БУЦА (НУ-НС), Евгений ШАГО (БЮТ); министром внутренних дел - Михаил КОРНИЕНКО, Василий ГРИЦАК (Партия регионов), Геннадий МОСКАЛЬ, Виктор КОРОЛЬ (НУ-НС), А.ТУРЧИНОВ, Андрей КОЖЕМЯКИН (БЮТ).

Кандидатами на должность министра иностранных дел эксперты считают Константина ГРИЩЕНКО (Партия регионов), Бориса ТАРАСЮКА, А.ЯЦЕНЮКА (НУ-НС), Григория НЕМЫРЮ (БЮТ); на должность министра обороны могут претендовать А.КУЗЬМУК (Партия регионов), Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС), Александр СКИПАЛЬСКИЙ, Николай ПЕТРУК (БЮТ).

На должность министра финансов могут претендовать А.АЗАРОВ, Василий ГОРБАЛЬ, Владимир МАКЕЕНКО (Партия регионов), Петр ПОРОШЕНКО (НУ-НС), В.ПИНЗЕНИК (БЮТ).

Также, по мнению экспертов АМС, министром топлива и энергетики может стать Юрий БОЙКО (Партия регионов), В.ГАЙДУК, И.ПАЛИЦА (НУ-НС), С.ЕРМИЛОВ (БЮТ).

На должность министра юстиции Украины претендуют Александр ЛАВРИНОВИЧ (Партия регионов), Роман ЗВАРИЧ, Николай ОНИЩУК (НУ-НС), Андрей ПОРТНОВ (БЮТ).

В то же время на должность главы Верховной Рады Украины эксперты прогнозируют выдвижение таких кандидатур: Р.БОГАТЫРЕВОЙ (Партия регионов), Ивана ПЛЮЩА, В.КИРИЛЕНКО (НУ-НС), А.ТУРЧИНОВА (БЮТ); первого заместителя председателя ВР: Адама МАРТЫНЮКА (КПУ), Н.КАТЕРИНЧУКА (НУ-НС), Виктора ПИЛИПИШИНА (Блок Литвина); заместителя председателя ВР - Елены ЛУКАШ (Партия регионов), Н.ТОМЕНКО (БЮТ), Юрия КОСТЕНКО (НУ-НС).