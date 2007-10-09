ПР и БЮТ не поддержат инициативу Ющенко?

Виктор Ющенко намерен настоять на принятии шести законопроектов до назначения нового премьер-министра. Об этом «Экономическим известиям” сказал первый заместитель главы секретариата президента Александр Шлапак. По его словам, в первую очередь речь идет о двух политических документах: «Первый касается внесения изменений в Конституцию по отмене неприкосновенности депутатов — его нужно проголосовать в первом чтении и отправить в Конституционный суд. Второй — депутатских льгот. Еще четыре законопроекта размежевывают полномочия органов власти».

«На следующей неделе должна состояться официальная презентация президентской редакции закона о Кабмине,— сказал господин Шлапак. — Новый вариант этого закона сделает невозможным конституционное противостояние с правительством по многим вопросам».

Напомним, что ранее Президент говорил о том, что он, возможно, не будет вносить в ВР кандидатуру премьер-министра до тех пор, пока парламент не примет законы о местных госадминистрациях и о местном самоуправлении. Причем, Ющенко не исключал такого развития событий как в случае формирования демократической коалиции, так и при появлении большинства иного формата.

Евгений Корнийчук (№ 10 в списке БЮТ) сказал «Экономическим известиям», что он отрицательно относится к этой позиции президента: «Мы не имеем ничего против голосования по этим законопроектам. Но на правах партнеров хотели бы как минимум поучаствовать в их разработке».

Василий Хара (№ 25 в списке ПР) сообщил изданию, что в партии на политическом уровне позиция президента и поддержка его законопроектов еще не обсуждалась: «Общее мнение однопартийцев — это категорически нельзя делать. За счет новой редакции закона о Кабмине и прочих реформ президент пытается вернуть себе царские полномочия. Считаю, что нашей политической силе ни в коем случае нельзя соглашаться с такой позицией президента».