Третьяков считает, что Балога - не Юлий Цезарь

Представитель избирательного блока «Наша Украины - Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ считает ошибкой, что Виктор БАЛОГА совмещал две должности - руководителя избирательного штаба НУ-НС и главы Секретариата Президента.

Такое мнение А.ТРЕТЬЯКОВ выразил сегодня в интервью газете «День» (№171 от 9 октября 2007 года).

«Я считаю ошибкой не то, что он (В.БАЛОГА - УНИАН) возглавил штаб, а то, что он совмещал две должности. Когда Роман БЕССМЕРТНЫЙ возглавил штаб «Нашей Украины», он ушел с должности вице-премьера. Ушел, потому что он тоже не Юлий Цезарь. И центром принятия решений должен быть не Секретариат Президента, а партия», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.