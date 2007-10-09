Третьяков считает, что Балога - не Юлий Цезарь
12:12, 09 октября 2007Политика
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Политик говорит о допущенной ошибке
|Александр Третьяков
Такое мнение А.ТРЕТЬЯКОВ выразил сегодня в интервью газете «День» (№171 от 9 октября 2007 года).
«Я считаю ошибкой не то, что он (В.БАЛОГА - УНИАН) возглавил штаб, а то, что он совмещал две должности. Когда Роман БЕССМЕРТНЫЙ возглавил штаб «Нашей Украины», он ушел с должности вице-премьера. Ушел, потому что он тоже не Юлий Цезарь. И центром принятия решений должен быть не Секретариат Президента, а партия», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.
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