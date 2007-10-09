ЦИК принял последний протокол с мокрой печаткой

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к работе последний протокол - от окружного избиркома (ОИК) № 1 г.Симферополь. В ходе сегодняшнего заседания было 14 протоколов ОИК, которые ранее были отправлены на доработку. Сейчас объявлен перерыв в заседании ЦИК. После перерыва Комиссия продолжит принимать протоколы ОИК, ранее отправленные на доработку.

Как сообщили РБК-Украинав пресс-службе ЦИК, на сегодняшнем заседании Комиссия погасила 748 неиспользованных бюллетеней с избирательных участков, которые находились на суднах.