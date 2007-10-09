Мороз нашел крайних

11:46, 09 октября 2007
Политика
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Лидер СПУ назвал одну из причин поражения

Александр МорозЛидер Социалистической партии Украины Александр Мороз винит в поражении своей политической силы лидеров региональных организаций СПУ.

"Если на конкретном участке не обеспечен необходимый результат - так это следствие работы этого партийного комитета. И говорить о том, что его не вдохновил председатель партии или что-то другое не обеспечил, не приходится", – сказал в эфире телеканала «Интер» Александр Мороз .

Пресс-служба СПУ

 

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