Мороз нашел крайних
11:46, 09 октября 2007Политика
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Лидер СПУ назвал одну из причин поражения
Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз винит в поражении своей политической силы лидеров региональных организаций СПУ.
"Если на конкретном участке не обеспечен необходимый результат - так это следствие работы этого партийного комитета. И говорить о том, что его не вдохновил председатель партии или что-то другое не обеспечил, не приходится", – сказал в эфире телеканала «Интер» Александр Мороз .
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