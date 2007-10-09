Мороз нашел крайних

Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз винит в поражении своей политической силы лидеров региональных организаций СПУ.

"Если на конкретном участке не обеспечен необходимый результат - так это следствие работы этого партийного комитета. И говорить о том, что его не вдохновил председатель партии или что-то другое не обеспечил, не приходится", – сказал в эфире телеканала «Интер» Александр Мороз .

Пресс-служба СПУ