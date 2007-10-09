Янукович вылетел в Москву

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вылетел с рабочим визитом в Москву, где проведет встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Виктором ЗУБКОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, главными темами сегодняшних встреч В.ЯНУКОВИЧА будет развитие и углубление двустороннего экономического сотрудничества, а также подготовка заседания межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

В поездке премьера сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр экономики Анатолий КИНАХ, и руководитель Аппарата премьер-министра Сергей ЛЕВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ 3 октября на заседании Кабинета Министров заявил, что намерен лично вылететь в Москву для переговоров в связи с заявлением "Газпрома" о долге Украины за газ в размере 1,3 млрд. долл.

8 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО передал В.ЯНУКОВИЧУ директивы по ведению газовых переговоров в Москве.