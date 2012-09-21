Европейские СМИ: Приближать Украину, а не сдерживать

Об этом они заявляют в статье в известной австрийской газете "Die Presse" от 20.09.2012.

Европейские политики констатируют, что все-таки Украина показала больше готовности сотрудничать с ЕС. Европа этим гордится.

28 октября Украина выбирает новый парламент. Страна не является идеальной и поэтому попала под шквал критики. Однако мы считаем, что европейским стратегическим интересам лучше бы служила политика взаимодействия, которая была бы направлена ​​на реформы и будущее расширение, чем политика исключения.

Украина представляет собой огромную геополитическую ценность как для России, так и для ЕС. Государство является важной транзитной территорией для транспортировки большого количества природного газа, поставляемого Россией в страны ЕС. Это государство, как и некоторые страны ЕС, была зависима от произвольной энергетической политики Москвы.

В то же время Президент Украины Виктор Янукович, несмотря на свою репутацию приближенного к России, усиливает сотрудничество с НАТО. Заметно, что теперь он больше стремится к европейской интеграции, проведению экономических и судебных реформ и подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Критики же указывают на осуждение и тюремное заключение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, они хотят поставить отношения ЕС с Украиной в зависимость от освобождения Ю.Тимошенко из тюрьмы.

Новый избирательный закон принят

Здесь стоит заметить, что в этом вопросе уже существует сотрудничество между Украиной и ЕС. Европейский парламент уполномочил бывшего польского президента Александра Квасьневского и бывшего президента Европейского парламента Пета Кокса вести мониторинг за развитием ситуации в Украине.

Украина работает с ЕС в полном объеме. Кроме того, в Европейский суд по правам человека была подана апелляция по этому вопросу, что является еще одним свидетельством готовности Украины соответствовать европейским законам. Дальнейшее подтверждение тесного сотрудничества между ЕС и Киевом можно увидеть в недавнем принятии нового избирательного закона, на основании рекомендаций Совета Европы, основанные на европейской модели. Новый закон получил одобрение 80 процентов членов парламента и поддерживается как правительством, так и оппозицией, включая партию Тимошенко.

Европа с 1945 года неоднократно практиковала политику взаимодействия и партнерства с соседями, которая направлена ​​на укрепление европейских ценностей и нашего видения демократии. Нынешние попытки изоляции и маргинализации Украины могут привести к противоположному результату. Поэтому мы убеждены, что правильным решением в отношениях между ЕС и Украиной в любом случае является взаимодействие, а не исключение.

Романо Проди является экс-президентом Европейской комиссии и бывшим премьер-министром Италии; Альфред Гузенбауэр - бывший федеральный канцлер Австрии.