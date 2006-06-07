В Раде выключили микрофоны

В сессионном зале парламента выключены микрофоны и заседание собрания народных депутатов прекращено.

Как сообщил председательствующий на собрании народных депутатов, которое проходило в сессионном зале, Адам МАРТЫНЮК (фракция КПУ), поступило заявление за подписью трех членов временного президиума ВР Ивана БОКОГО (фракция СПУ), Николая КАТЕРИНЧУКА (фракция «Наша Украина»), Александра ТУРЧИНОВА (БЮТ), где речь идет о требовании соблюдать Конституцию Украины и регламент ВРУ фракциями КПУ и Партии регионов.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что не происходит никакого нарушения Конституции и регламента ВР. Он обратился к авторам заявления, чтобы они сказали, какая именно статья Конституции нарушается, и где записано, что народные депутаты не имеют права проводить собрания. Он также предложил подписантам заявления сообщить, какой нормой регламента запрещено проведение собраний народных депутатов. А.МАРТЫНЮК отметил, что было бы нарушением Конституции, если бы сейчас в сессионном зале проводилось заседание, а народные депутаты собрались не на заседание, а на собрание. Он обратился к представителям фракции КПУ и Партии регионов, чтобы 14 июня на сессионном заседании они выразили “свое демократическое” – “позор!” - таким действиям со стороны представителей «Нашей Украины», БЮТ и СПУ. Во время того, как А.МАРТЫНЮК это говорил, были выключены микрофоны на трибуне и в президиуме парламента. После этого собрание народных депутатов было закрыто.

Напомним, что сегодня по требованию фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ в работе ВР объявлен перерыв до 14 июня.