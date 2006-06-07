Витренко в Москве пожаловалась на Ющенко

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья ВИТРЕНКО считает, что Украина оккупирована войсками НАТО и США.

"Важно, чтобы в России знали правду о том, что происходит в Украине, а происходит оккупация войсками НАТО и США", - сказала она сегодня на пресс-конференции в РИА «Новости».

Н.ВИТРЕНКО отметила, что, согласно Конституции Украины, проведение военных учений может происходить только по решению Верховной Рады. "Четыре раза в текущем году в Верховную Раду вносилось предложение о проведении учений. Каждый раз решение не принималось. Фактически, военные учения в Украине запрещены", - отметила она.

Говоря о прибытии в Феодосию американского грузового корабля, Н.ВИТРЕНКО заявила, что "речь идет не просто о военных учениях "Си Бриз - 2006", которые ранее проводились на море и не требовали какого-либо сооружения на суше, а о том, чтобы создать базу", - подчеркнула Н.ВИТРЕНКО.

Всю ответственность за происходящие события лидер ПСПУ возлагает на Президента страны Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Крыму с конца мая жители Феодосии и представители некоторых политических сил – ПСПУ, КПУ, СДПУ(о) - протестуют против проведения военных учений “Си бриз - 2006”.

Эти учения запланированы на июль-август этого года в соответствии с Планом военного сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и командованием Вооруженных сил США в Европе. Помимо вооруженных сил Украины и США, в этих учениях примут участие военные еще из 15 стран. При этом Россия также примет в них участие в качестве наблюдателя - соответствующий документ, подписанный министром обороны РФ Сергеем ИВАНОВЫМ, пришел в украинское оборонное ведомство. Российские военнослужащие принимали участие в качестве наблюдателей в учениях «Си Бриз» и в предыдущие годы.

В то же время, 6 июня, Верховная Рада АРК объявила Крым территорией без НАТО.

ВР АРК потребовала прекратить до принятия решения Верховной Рады Украины незаконный допуск на территорию Крыма войск США, представителей НАТО и ввоз инженерно-технического и военного имущества, а также отменить проведение учений "Си Бриз-2006".