НУ не хочет Тимошенко, но таки сделает ее премьером

Блок «Наша Украина» ни при каких условиях не будет создавать коалицию с Партией регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ в интервью журналистам.

Вместе с тем он выразил убеждение, что демократическая коалиция в конце концов будет создана.

Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что 95% текста коалиционного соглашения уже согласовано и остаются несколько вопросов, которые требуют дополнительной доработки. «Я убежден, что мы это сможем сделать. Я к этому абсолютно спокойно отношусь», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ также не согласился с мнением журналистов, что очередной перерыв на неделю, объявленный в работе парламента, - это козырь для Партии регионов, представители которой могут заявлять, что без нее коалиция не состоится. «Никакой коалиции между нашей политической силой и “регионами” не будет создано. А во-вторых, им тоже предоставлена возможность в течение 30 дней сформировать коалицию, если они считают себя лидером. Покажите свой авторитет и убедите депутатов, чтобы они вошли в их коалицию. Мы им не мешаем. А критиковать нас, что у нас это забирает многих времени, когда мы в конституционном поле работаем всего 9 дней (официальный старт сессии ВР) – безответственно. Они явно хотят на этом заработать определенные дивиденды», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ выразил уверенность, что, несмотря на ультиматумы социалистов, которые не воспринимаются «Нашей Украиной», коалиция будет создана. «Коалиция будет создана. Речь идет не об Александре МОРОЗЕ, а речь идет о стиле подачи этого предложения - если оно формулируется в ультимативном виде, я могу не менее ультимативно вносить (предложение) наподобие «Мы не будем в коалиции, если Юлия ТИМОШЕНКО будет премьер-министром», - сказал Р.ЗВАРИЧ. При этом он подчеркнул, что это неконструктивная позиция. По словам Р.ЗВАРИЧА, он высказывал свои предостережения относительно ее кандидатуры, но признает результаты выборов и понимает, что за БЮТ остается эта должность.

При этом он отметил, что если работать по этому принципу, то за «Нашей Украиной» должна остаться должность председателя ВР.

Р.ЗВАРИЧ не исключил, что политическим силам придется идти на компромисс и находить общий язык.