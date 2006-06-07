СПУ ставит условие: спикером должен быть только Мороз

Уполномоченный представитель фракции Социалистической партии Украины Иосиф ВИНСКИЙ настаивает, что социалисты не войдут в состав Коалиции демократических сил, если лидер СПУ Александр МОРОЗ не возглавит парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам, комментируя заявление А.МОРОЗА, который опроверг его требование, И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что ультиматум - «это не позиция Александра Александровича, это моя позиция и позиция политсовета».

При этом он подчеркнул, что социалисты неуклонно будут придерживаться решения политсовета, в соответствии с которым А.МОРОЗ должен занять должность спикера ВР. И.ВИНСКИЙ заметил, что именно социалисты в свое время предлагали записать в соглашении о создании коалиции принцип распределения должностей в соответствии с результатами выборов, и именно блок «Наша Украина» отказался от такого принципа.

«У «Нашей Украины» есть возможность создать другой формат коалиции, без шантажа», - сказал И.ВИНСКИЙ, отвечая на вопрос, можно ли позицию социалистов рассматривать как шантаж.

При этом он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, может ли «Наша Украина» создать коалицию с Партией регионов.

Вместе с тем И.ВИНСКИЙ выразил надежду, что соглашение о создании коалиции между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ будет подписано, и она будет учитывать интересы всех сторон.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью интернет-изданию «Главред» И.ВИНСКИЙ заявил: «Социалисты не согласятся с тем, чтобы спикером стал кто-либо, кроме Александра МОРОЗА».

В ответ на эти слова член фракции «Наша Украина» Анатолий МАТВИЕНКО заявил, что фракция “Наша Украина” не согласилась с требованием СПУ о том, что А.МОРОЗ должен возглавить парламент, и считает, что Председателем Верховной Рады должен стать ее представитель.

В то же время А.МОРОЗ отрицает, что ставил ультиматум об участии в коалиции только при условии его спикерства.