Янукович и Симоненко проводят совместное собрание

В сессионном зале Верховной Рады Украины проходит собрание народных депутатов с участием членов фракций Партии регионов и КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствует на собрании представитель КПУ Адам МАРТЫНЮК. Рядом с ним в президиуме - представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

Когда А.МАРТЫНЮК объявлял о проведении этого общего собрания народных депутатов, член фракции «Наша Украина» Алексей ИВЧЕНКО, обращаясь к коммунисту, выкрикнул с места: «Ты кто такой?!». На это А.МАРТЫНЮК ответил: «Это вам объяснят «в местах не столь отдаленных».

А.МАРТЫНЮК объяснил, что народные депутаты имеют право провести собрание.

В настоящее время народные депутаты из фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ покинули сессионный зал, забрав карточки для голосования.