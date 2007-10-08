Ахметов почти договорился с Ющенко, осталось уломать Януковича?

Наиболее оптимальным раскладом сил, по мнению Виктора Ющенко, станет формирование парламентской коалиции БЮТ и «Нашей Украины — Народной самообороны» с активным привлечением Партии регионов к власти на парламентском уровне. По словам источника «Экономических известий» в секретариате президента, эта идея внушена главе государства одной из групп влияния: «Но это не значит, что другие группы не продолжают борьбу за мнение президента».

Источник сказал, что глава государства, имеющий опыт подписания Универсала, не будет довольствоваться одними автографами. «Он пытается другими узами связать оппозицию и большинство, предоставив меньшинству некоторые реальные рычаги власти. Платой за это станет совместная ответственность большинства и оппозиции. Пока в Украине нет реально функционирующей системы сдержек и противовесов, это — единственный возможный путь,— убежден источник. — Сейчас речь идет даже о том, чтобы предоставить ПР несколько министерских постов, но такая идея абсурдна сама по себе. Но регионалам, если они согласятся пребывать в оппозиции, можно отдать кресло спикера и несколько ключевых парламентских комитетов. За что они должны, по крайней мере, конструктивно работать в плане принятия, в частности, изменений в Конституции, новой редакции закона о Кабмине, законов об оппозиции, местных госадминистрациях, императивном мандате».

Источник сообщил, что Юлия Тимошенко скептически смотрит на такой проект: «Нет уверенности, что она сама будет играть по этим правилам. Ринат Ахметов и Борис Колесников, регулярно ведущие переговоры непосредственно с президентом, пока ничего не решили. Тем более что у них есть проблема, как утихомирить амбиции Виктора Януковича и его партийного крыла».