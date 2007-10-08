Ющенко гарантирует, что, как в 2004-м, больше не будет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости проведения всеукраинского референдума относительно внесения изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая на церемонии вручения наград по случаю Дня юриста.

"Что касается вопросов основ и содержания Конституции или ключевых ее принципов, безусловно, давайте апеллировать к людям и искать поддержки", – сказал В.ЮЩЕНКО.

По мнению Президента, именно украинское общество должно решать, в каком государстве оно хочет жить.

"Нам не надо бояться общественного обсуждения, какое государство мы хотим сделать. Что нужно, чтобы это сделать? Если нужен для этого референдум, давайте проведем референдум", – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что не хотел проведения этого референдума одновременно с внеочередными выборами в Верховную Раду, но после того как выборы закончились, его необходимо провести.

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что Верховная Рада также будет активно участвовать в этом процессе. "Я гарантирую только одно, что никто в парламенте без обсуждения, как это было в 2004 году, новые изменения или новую редакцию (Конституции) принимать не будет", – заявил Президент.