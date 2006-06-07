В парламенте объявлен перерыв до 14 июня

В Верховной Раде объявлен перерыв до 14 июня по требованию фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, за это предложение проголосовали 227 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Во время того, как председательствующий на сегодняшнем заседании Николай КАТЕРИНЧУК (фракция «Наша Украина») ставил на голосование данное предложение, член временного президиума ВР, представитель фракции “Регионы Украины” Раиса БОГАТЫРЕВА пыталась помешать ему говорить и забирала микрофон.

На данное время представители фракции «Регионы Украины” собрались возле трибуны ВР, а все представители временного президиума ВР, кроме представителя КПУ Адама МАРТЫНЮКА, ушли из сессионного зала.

Народные депутаты почти в полном составе остаются в сессионном зале.