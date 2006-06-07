Мороз: I will come back

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ отрицает, что ставил ультиматум об участии в коалиции только при условии его спикерства.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам в Киеве А.МОРОЗ, комментируя слова первого секретаря СПУ Иосифа ВИНСКОГО о том, что «социалисты не согласятся с тем, чтобы спикером стал кто-либо, кроме Александра МОРОЗА», подчеркнул: «Мы так вопрос не ставили».

В то же время он отказался от дальнейших комментариев по этому поводу.

Говоря о самом переговорном процессе по созданию коалиции, А.МОРОЗ сказал, что это сложная работа и она должна быть продолжена. Он выразил убеждение, что она будет успешной.