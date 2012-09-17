СМИ: Правдивость деклараций кандидатов в нардепы никто не проверяет

Пренебрежение к декларации у многих кандидатов становится очевидной, достаточно лишь заглянуть в оформленые ими бумажки, пишет ТСН.

Как пример в сюжете приводят декларацию кандидатки Таисии Повалий. Согласно документу ни она, ни члены его семьи не имеют ни земли, ни дома, ни даже маленькой квартирки. При этом семья певицы никакого жилья не арендует, поэтому где она живет - загадка. Хотя в интернете полно фотографий кандидатки в доме. Также у певицы нет средств на банковских счетах и ​​никаких заработков, полученных за рубежом, хотя ее персональный сайт говорит, что она постоянно гастролирует, преимущественно по соседним странам.

А вот в декларации Михаила Поплавского указано, что он имеет всего 15 квадратных метров земли и не владеет ни одним автомобилем. При том, что в прошлом году заработал более 5 миллионов гривен, а на счетах держит почти 20 миллионов. Представители ректора-певца содержание его декларации не комментировали.

Как оказалось, по новому закону от прошлого года достоверность данных в декларации не проверяет никто. Налоговая служба лишена таких полномочий, а Центризбирком не наделен ними.

"Вы же знаете, если законом не предусмотрено, то государственные органы не могут выполнять то, на что им законом не предоставлено право ... А сейчас не предусмотрено", - пояснил юрист, эксперт по избирательному праву Сергей Кальченко.

Легкое наказание может быть только за несвоевременно поданную в ЦИК декларацию. Это штраф до 13,5 тысяч гривен. А вот за достоверность данных кандидат вообще не отвечает, его даже не могут снять с выборов. Опасаться следует только конкурентов, которые могут использовать указанные сведения против кандидата.