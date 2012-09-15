В городах России сегодня пройдут оппозиционные марши

В Москве оппозиция разобьется на две колонны – в одну войдут представители левых сил, в другую – либералы.

По словам одного из организаторов марша Сергея Удальцова, в митинге примут участие все оппозиционные силы. Впервые на подобную акцию вместе с непарламентской оппозицией выйдут представители КПРФ. В то же время, от официального участия в марше решила воздержаться партия "Яблоко" - в связи с ожидаемым присутствием там националистических и леворадикальных движений.

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Участники акции будут требовать досрочных парламентских и президентских выборов, прекращения политических репрессий и освобождения политзаключенных. Будет оглашена и социальная повестка – в частности, требования аудита тарифов ЖКХ, повышения зарплат, борьбы с деградацией образования и медицины.

В Петербурге пройдут сразу три "Марша миллионов" и состоятся два митинга: представителям разных оппозиционных движений так и не удалось договориться друг с другом, отмечает Радио Свобода.