Министерство отрицает захват шахты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

«Что касается информации, распространенной 14.09.2012 в некоторых интернет-СМИ о, якобы, проблеме в работе шахты, то эта информация не соответствует действительности», - сказано в сообщении министерства.

Согласно сообщению Минэнергоугля, по решению Хозяйственного суда г. Киева от 15.12.2011 было признано недействительным решение о преобразовании шахты «Белореченская» из государственного ОАО в Общество с ограниченной ответственностью.

«Государственная регистрация ООО «Шахта «Белореченская» по решению суда была отменена», - говорится в сообщении

Это решение было подтверждено в судах высших инстанций - решениями Киевского апелляционного хозяйственного суда от 14.02.2012 и решениями Высшего хозяйственного суда от 12.04.2012 и 25.06.2012.

Как отмечается в сообщении, ранее, по приказу Минэнергоугля от 15 августа 2012 года, исполняющим обязанности председателя правления Государственного открытого акционерного общества «Шахта «Белореченская» дочернего предприятия Государственной холдинговой компании «Луганскуголь» был назначен Владимир Ровенский.

«С 3 сентября 2012 года он приступил к исполнению своих обязанностей», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Минэнергоугля со ссылкой на руководителя предприятия Владимира Ровенского, в настоящее время шахта работает в обычном режиме.

Как ранее сообщал УНИАН, в пятницу, 14 сентября, пресс-служба шахты (пгт. Белореченский Лутугинского района Луганской области) распространила сообщение о ее рейдерском захвате группой "молодчиков" в составе 50 человек, вооруженных битами. По данным пресс-службы, нападающие избили охрану шахты, а потом, выломав решетки и выбив двери, захватили административное здание предприятия.

Хозяйственный суд Киева решением от 15 декабря 2011 года признал недействительным решение внеочередного собрания акционеров шахты от 19 ноября 2010 года об ее реорганизации из государственного ОАО в ООО.

Киевский апелляционный хозяйственный суд и Высший хозяйственный суд оставили в силе решение об отмене реорганизации шахты.

Однако, по данным Луганской областной госадминистрации, новое руководство шахты, назначенное Минэнергоугля, не было допущено на территорию предприятия.

Государственное ОАО "Шахта "Белореченская" с июля 2001 года до 7 июля 2011 года находилось в состоянии санации.

В декабре 2008 года Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала увеличение уставного капитала ООО на 158 млн грн - до 213,014 млн грн путем дополнительного выпуска 632 млн простых именных акций номиналом 0,25 грн. В результате доля Государственной холдинговой компании "Луганскуголь" в уставном капитале шахты снизилась со 100% до 25,83%, а дополнительно выпущенные акции сконцентрировало ООО "Валентин-Инвест" (г. Донецк), которое стало владельцем 74,17% угледобывающего предприятия. С апреля 2010 года 74,17% его акций владеет Magellan Ltd. (Новая Зеландия).