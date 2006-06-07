Президент расставил участников коалиции по местам
Рыбачук ночью дал интервью
Сегодня может быть создана Коалиция демократических сил.
Как сообщает "Украинская правда", об этом сегодня ночью сообщил глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК.
"Между БЮТ, СПУ, "Нашей Украиной" и Президентом прошли консультации, вы видите по времени, что не простые. Но они договорились по главным принципам и практически согласовали список разногласий", - сказал О.РЫБАЧУК.
По его словам, лидеры политических сил после встречи с главой государства направились на заседание политсоветов своих партий для того, чтобы до утра проработать все согласованные вопросы.
"Они хотят завтра выйти на заседание парламента с определенными формальными объявлениями", - сказал О.РЫБАЧУК и добавил, что вопросы премьерства и спикерства "конечно, обсуждались".
"Теперь, поняв позицию Президента и позицию друг друга, они хотят замерять температуру в своих фракциях. Они хотят убедиться, что такая позиция находит там поддержку", - сказал О.РЫБАЧУК.
"Завтра вопрос встанет так: не суть важно спикерство, или премьерство – завтра будет коалиция. Это от них ожидается", - отметил он.
"Я, как участник переговоров вышел к вам с впечатлением, что она будет сегодня. Я утверждаю, о четком понимании этих трех политических лидеров плюс Президент, что альтернативы “помаранчевой” коалиции нет. Они с этим вышли", - добавил О.РЫБАЧУК
На вопрос, объявят ли в среду лидеры политических сил о создании коалиции на заседании Верховной Рады, О.РЫБАЧУК ответил: "Завтра в Раде будет интересно. Приходите сами и передайте всем. Грустно там точно не будет".
Как сообщал УНИАН, вечером 6 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с представителями будущей коалиции – лидерами «Нашей Украины» Юрием ЕХАНУРОВЫМ и Романом БЕССМЕРТНЫМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и председателем СПУ Александром МОРОЗОМ. В ходе беседы политики проинформировали Президента о ходе переговоров по формированию коалиции и заключению политического соглашения.
По словам политиков, на сегодняшний день между потенциальными участниками коалиции существует около 15 разногласий в разных сферах. В их числе – принципы работы Кабинета Министров и правительственных комитетов, приватизационные процессы.