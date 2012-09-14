Янукович говорит, что консорциум для управления ГТС - лишь один из вариантов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на 9-й Ялтинской ежегодной встрече.

«Мы также рассматриваем и другие пути совместной с нашими партнерами эксплуатации ГТС, учитывая растущие потребности стран Европейского Союза в природном газе», - сказал Президент.

В то же время В.Янукович подчеркнул, что для Украины остается приоритетом создание совместно с Россией и другими партнерами консорциума по эксплуатации, модернизации и развитию украинской газотранспортной системы.

О консорциуме он стал говорить в контексте развития отношений Украины и Турции в энергетической сфере.

Президент подчеркнул, что у Украины и Турции есть хорошие перспективы сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности в регионе.

«Повестка дня по этому вопросу может быть очень широкой. Во-первых, это объединение усилий в проектах развития и модернизации систем транзита энергоносителей. Сегодня это важный вопрос не только для Украины и Турции, но и для всех стран региона», - подчеркнул В.Янукович.