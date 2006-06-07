Наша Украина не соглашается на Мороза-спикера

Фракция «Наша Украина» не согласилась с требованием Социалистической партии Украины о том, что лидер СПУ Александр МОРОЗ должен возглавить парламент, и считает, что Председателем Верховной Рады должен стать ее представитель.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам в Киеве член фракции «Наша Украина» Анатолий МАТВИЕНКО сообщил, что «Наша Украина» на сегодняшнем заседании подтвердила соответствующее решение политсовета блока.

Он подчеркнул, что, по убеждению «Нашей Украины», необходимо признавать результаты выборов и должности должны распределяться в тройке участников коалиции в соответствии с набранными процентами на выборах.

«Наша Украина» должна быть представлена в демократической коалиции двумя руководителями – премьер, Председатель ВР», - сказал А.МАТВИЕНКО. Он подчеркнул, что этот вопрос должен быть решен принципиально, а дальше «Наша Украина» готова согласовывать кандидатуры в рамках тройки.

Комментируя заявление первого секретаря политсовета СПУ Иосифа ВИНСКОГО о том, что социалисты готовы выйти из переговорного процесса, если А.МОРОЗ не возглавит парламент, А.МАТВИЕНКО подчеркнул: «Почему-то МОРОЗ надумал, что он стоял на Майдане и поэтому ему нужно дать Председателя ВР… Пусть разберется в своих претензиях, поскольку это шаг на развал коалиции». Он также добавил, что в таком случае А.МОРОЗ должен взять на себя ответственность.

Отвечая на вопрос, может ли это сорвать переговорный процесс, А.МАТВИЕНКО отметил, что «процесс ничего не может сорвать, потому что если не в одном, так в другом формате, он будет продолжен».

Как сообщал УНИАН, Блок Юлии Тимошенко и СПУ поставили условия «Нашей Украине»: в рамках Коалиции демократических сил лидер представитель БЮТ должен возглавить правительство, а представитель Социалистической партии Украины - парламент.

Сегодня в интервью интернет-изданию «Главред» И.ВИНСКИЙ заявил: «Социалисты не согласятся с тем, чтобы спикером стал кто-либо, кроме Александра МОРОЗА».