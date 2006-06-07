Жириновского объявили персоной нон-грата в Украине

Украина временно запретила въезд на свою территорию вице-спикеру государственной Думы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ и еще нескольким гражданам РФ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

В свою очередь в пресс-службе МИД Украины эту информацию подтвердили, добавив при этом, что объявление запрета на въезд относится к компетенции правоохранительных органов, в частности СБУ, «но мы с ними находимся в постоянном контакте». Кроме того, в МИД Украины отметили, что в международной практике позволяется не комментировать причины запрета на въезд, но важным аспектом для принятия такого решения, как отметили в МИД, стали поступки и заявления В.ЖИРИНОВСКОГО, «которые были направлены на разрушение целостности государства Украины».

Со своей стороны, в связи с этим, в СБУ добавили, что причиной на запрет стало «оскорбление Украины со стороны этого политика как независимого государства».