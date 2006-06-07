На ”ВТОшных” переговорах Россия опередила Украину

Россия получила согласие Австралии на свое вступление во Всемирную торговую организацию. Это решение зафиксировано в протоколе, подписанном по окончании двусторонних переговоров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

Документ был подписан директором департамента торговых переговоров МЭРТ РФ Максимом Медведковым и постоянным представителем Австралии в ВТО Брюсом Госпером.

Для того чтобы Россия стала членом ВТО, ей остается получить согласие только одной страны - США.

"Австралия - наиболее активный игрок ВТО, и подписание протокола с этим нелегким партнером означает решение еще одной важной задачи в переговорном процессе", - заявил в этой связи Медведков.

Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1998 года. В начале апреля этого года принять Россию в ВТО согласилась Аргентина. В середине мая аналогичная договоренность была достигнута с Колумбией. Австралия и США оставались единственными членами ВТО, согласие которых надо было получить для вступления России в эту организацию.