Журналисты пили и гуляли в Мариинском дворце

По случаю Дня журналиста в Киеве в Мариинском дворце состоялся торжественный прием представителей центральных и региональных СМИ. Инициатором мероприятия выступил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, обращаясь к присутствующим, Президент подчеркнул, что рад приветствовать людей, которые «сделали и много делают для того, чтобы Украина состоялась». Глава государства выразил убеждение, что, несмотря на какие-либо возможные идеологические или политические разногласия, у власти и представителей медиа общее – желание работать на будущее Украины, видеть ее достойное место в Европе.

«Я убежден, что в этом спектре у нас есть колоссальное поле сотрудничества. И мне очень хотелось бы как Президенту найти эту гармонию, почувствовать, что это общий вызов, который находится перед нами», – сказал В.ЮЩЕНКО. Президент от имени Украинского государства поздравил журналистов с профессиональным праздником и еще раз подтвердил уважение к этой профессии.

«Независимая Украина не состоится без демократизации в области журналистики», – отметил В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что роль представителей СМИ в формировании общественного мнения остается чрезвычайно важной, о каких бы вопросах внешней или внутренней политики не шла речь. Поэтому, отметил Президент, одним из приоритетных задач власти остается обеспечение свободы слова и мысли в обществе.

В свою очередь, супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО, поздравляя журналистов с профессиональным праздником, отдельно поблагодарила тех, кто посвятил свою деятельность освещению социальной проблематики.

Во время приема Президент и его супруга пообщались с журналистами. Также присутствующие на мероприятии имели возможность посмотреть праздничный концерт.

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По случаю Дня журналиста в Киеве в Мариинском дворце состоялся торжественный прием представителей центральных и региональных СМИ. Инициатором мероприятия выступил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, обращаясь к присутствующим, Президент подчеркнул, что рад приветствовать людей, которые «сделали и много делают для того, чтобы Украина состоялась». Глава государства выразил убеждение, что, несмотря на какие-либо возможные идеологические или политические разногласия, у власти и представителей медиа общее – желание работать на будущее Украины, видеть ее достойное место в Европе.

«Я убежден, что в этом спектре у нас есть колоссальное поле сотрудничества. И мне очень хотелось бы как Президенту найти эту гармонию, почувствовать, что это общий вызов, который находится перед нами», – сказал В.ЮЩЕНКО. Президент от имени Украинского государства поздравил журналистов с профессиональным праздником и еще раз подтвердил уважение к этой профессии.

«Независимая Украина не состоится без демократизации в области журналистики», – отметил В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что роль представителей СМИ в формировании общественного мнения остается чрезвычайно важной, о каких бы вопросах внешней или внутренней политики не шла речь. Поэтому, отметил Президент, одним из приоритетных задач власти остается обеспечение свободы слова и мысли в обществе.

В свою очередь, супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО, поздравляя журналистов с профессиональным праздником, отдельно поблагодарила тех, кто посвятил свою деятельность освещению социальной проблематики.

Во время приема Президент и его супруга пообщались с журналистами. Также присутствующие на мероприятии имели возможность посмотреть праздничный концерт.