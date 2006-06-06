Президент встретился с участниками парламентской коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел рабочее совещание с премьер-министром, лидером «Нашей Украины» Юрием ЕХАНУРОВЫМ и председателем Политического Совета НСНУ Романом БЕЗСМЕРТНЫМ. Во встрече также принял участие глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ю.ЕХАНУРОВ и Р.БЕССМЕРТНЫЙ проинформировали Президента о состоянии переговорного процесса по созданию парламентской коалиции, уже достигнутые договоренности и разногласия, которые еще предстоит разрешить.

Вечером Президент также встретился с представителями будущей коалиции – лидерами «Нашей Украины» Юрием ЕХАНУРОВЫМ и Романом БЕССМЕРТНЫМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и лидером СПУ Александром МОРОЗОМ. В ходе беседы политики проинформировали Президента о ходе переговоров по формированию коалиции и заключению политического соглашения.

В этом контексте глава государства отметил, что хочет видеть между участниками переговоров «концептуальную договоренность политического характера».

По словам политиков, на сегодняшний день между потенциальными участниками коалиции существует около 15 разногласий в различных сферах. Среди них – принципы работы Кабинета Министров и правительственных комитетов, приватизационные процессы.

Как сообщал УНИАН, 25 мая лидеры блока « Наша Украина », БЮТ и СПУ договорились подготовить коалиционное соглашение до 7 июня.