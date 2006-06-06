Встреча Ющенко с Тимошенко и Морозом продолжается

Встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами БЮТ и СПУ Юлией ТИМОШЕНКО и Александром МОРОЗОМ по поводу создания коалиции демократических сил продолжается. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Она также сообщила, что до этой встречи Президент встречался с премьер-министром Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ и лидером фракции “Наша Украина” Романом БЕССМЕРТНЫМ.

Как известно, подписание коалиционного соглашения между БЮТ, “Нашей Украиной” и СПУ ожидалось во время заседания парламента 7 июня.