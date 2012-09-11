Кличко не видит смысла в дебатах с Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам В.Кличко, он был очень удивлен, когда получил от А.Шевченко предложение провести дебаты на тему развития физкультуры и спорта в Украине.

«Мы не хотим вступать в дебаты, мы делаем это (развиваем физкультуру и спорт – УНИАН) с 1996 года», - отметил В.Кличко.

Он напомнил, что Фонд братьев Кличко уже много лет вкладывает средства в создание спортивной инфраструктуры, строительство спортивных площадок и т. п.

При этом лидер партии «УДАР» добавил, что для дальнейшего развития этой сферы необходимо развивать украинскую экономику в целом.

В.Кличко заявил, что он и его партия готовы дебатировать со своими политическими оппонентами, с представителями Партии регионов как партией власти. По словам лидера партии «УДАР», он готов к дебатам в любом формате, однако заметил, что дебаты обязательно должны быть максимально публичными, то есть проходить при участии СМИ.

«Дебатировать с партиями, имеющим сомнительные шансы на попадание в Верховную Раду, я не вижу смысла», - сказал он.