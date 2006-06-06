Мороз может уйти в оппозицию?

Политический совет Социалистической партии Украины выдвинул перечень условий, при которых может быть создана Коалиция демократических сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, в частности, сегодня политсовет партии постановил, что проект Соглашения о создании Коалиции можно взять за основу, а также подтвердила предыдущее решение Политсовета СПУ о целесообразности создания парламентской коалиции в составе фракций БЮТ, “Нашей Украины” и СПУ на основе принципов одобренного Политсоветом СПУ Меморандума о создании коалиции.

В то же время Политсовет отметил необходимость, ведя переговоры относительно создания Коалиции, добиться отображенных в содержании соответствующего соглашения принципиальных положений предвыборной программы СПУ, а именно:

- недопущение, в т.ч. на протяжении 5-летней каденции парламента, продажи земли сельскохозяйственного назначения, принятие на этот счет моратория;

- возвращение (в основном) сбережений гражданам Украины на протяжении 5 лет;

- сокращение безработицы, создание рабочих мест, повышение заработной платы как основы социальных гарантий населению Украины;

- обеспечение пропорций между доходами семей и размером коммунальных платежей, при которых темпы роста доходов должны опережать уровень роста коммунальных платежей, а их размер должен отображать стоимость реально потребленных ресурсов;

- в контексте взаимоотношений Украина-НАТО предусмотреть необходимость сотрудничества с евроатлантическим блоком в рамках действующего соглашения о партнерстве и сотрудничестве, все вопросы об углублении отношений (или вступления в НАТО) рассматривать лишь после проведения соответствующего референдума;

- продолжение политической реформы в соответствии с изменениями к Конституции Украины, проголосованными 8 декабря 2004 года и проектом изменений (регистрационный № 3207).

Также Политсовет решил рекомендовать представителям СПУ, которые ведут по поручению Политсовета переговоры о создании Коалиции, ускорить их завершение до 14 июня ориентировочно.

Политисполкому СПУ поручено обеспечить информирование партийного актива и общественности через газету "Товарищ", другие средства массовой информации о содержании переговоров и позиции СПУ, чтобы нейтрализовать ее искажение.

Кроме того, в случае невозможности создания Коалиции в демократическом формате Политисполком должен будет подготовить предложения для Политсовета для принятия решения относительно условий перехода в оппозицию к власти.

Как сообщал УНИАН, 25 мая лидеры блока «Наша Украина», БЮТ и СПУ договорились подготовить коалиционное соглашение до 7 июня.

5 июня руководитель юридического департамента “Нашей Украины”, народный депутат Роман ЗВАРИЧ сообщил, что рабочая группа завершила работу над проектом коалиционного соглашения в рамках переговорного процесса относительно образования коалиции. По его словам, текстовые формулировки проекта приблизительно на 95% согласованы, однако остаются несогласованными некоторые принципиальные позиции.

В свою очередь участник переговорной группы от Социалистической партии Украины, народный депутат Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что в проекте коалиционного соглашения остается 15 вопросов, относительно которых существуют разногласия. Это в частности, вопрос вступления Украины в НАТО, вопрос продажи земли и другое.