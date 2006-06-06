Политолог сравнил Тимошено с атомной электростанцией

В рамках создания коалиции демократических сил высший совет коалиции, коалиционное собрание должно стать инструментом, который будет способствовать тому, чтобы ограничить в первую очередь лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО как премьер-министра Украины, то есть этот инструмент станет “саркофагом для ее атомной энергии”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил во время круглого стола сегодня в Киеве политолог Вадим КАРАСЕВ, очерчивая возможные сценарии развития политической ситуации в Украине.

По его словам, в проектах коалиционных соглашений выписаны позиции относительно создания “таких монстров как высший совет коалиции, коалиционное собрание”. Политолог считает, что делаются попытки “создать такую коалицию, чтобы “премьер-министр был постоянно как в бетонном корсете и ничего не мог сделать”.

В.КАРАСЕВ отметил, что есть несколько сценариев относительно создания коалиции. По его словам, “помаранчево-оптимистический сценарий” предусматривает, что 7 июня коалиция не будет создана, но уже в ближайшее время после всех согласований она все же будет создана с участием “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ.

По его словам, возможный “спикириадный сценарий” развития событий, то есть речь идет о том, что будет сначала избираться председатель Верховной Рады Украины и руководители комитетов, и только после этого состоится голосование за премьер-министра Украины. Как отметил политолог, в этом случае спикером может быть избран представитель Партии регионов, а затем в результате договоренностей, кандидатура представителя «Нашей Украины» Юрия ЕХАНУРОВА будет проголосована парламентом на должность премьер-министра, то есть вследствие этого фактически “помаранчевая коалиция не состоится”.

Политолог считает, что согласно третьему сценарию, до осени будет оттягиваться создание коалиции, а тогда она может быть как помаранчевой, так и «помаранчево-голубой» - то есть в составе “Нашей Украины” с Партией регионов. По его словам, возможен и радикальный сценарий.

В.КАРАСЕВ сказал, что в таком случае осенью будет проведен референдум относительно отмены уже внесенных изменений в Конституцию Украины. При этом, по его словам, к тому времени будет дискредитирована политическая реформа и коалиция.

По его мнению, если будет создана коалиция с участием “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ, то первый год она будет стабильной. По убеждению В.КАРАСЕВА, если же будет создана коалиция в составе “Нашей Украины” и Партии регионов, то она “тем более будет стабильной, потому что мускулистая рука с ролексом так возьмет государственный аппарат и политический процесс в Верховной Раде, что уже вырваться из мужских объятий будет трудно всем, начиная от Президента Украины и премьер-министра”.