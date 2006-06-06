БЮТ выдвигает Черновецкому ультиматум

Депутаты самой большой фракции в Киевском городском совете - фракции Блока Юлии Тимошенко - просят Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО созвать сессию в ближайшие две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге лидер фракции БЮТ в Киевсовете Михаил БРОДСКИЙ, отметив, что если мэр столицы не сделает этого, то бютовцы готовы сами организовать и провести пленарное заседание сессии.

По его словам, соответствующее обращение депутатов фракции было передано вчера заместителю Киевского городского председателя – секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ с 40 подписями членов фракции БЮТ.

«Мы даем мэру, как это записано в законе, 14-15 дней. Потом мы имеем право по закону сами провести эту сессию, даже если уважаемый господин мэр не захочет этого делать», - подчеркнул М.БРОДСКИЙ, отметив также, что киевляне отдельно выбирали киевского мэра и Киевсовет. «Мэр с этим вынужден будет работать. Это и есть распределение власти, это и есть местное самоуправление», - сказал он.

В обращении депутаты отмечают, что с момента оглашения результатов выборов прошло почти два месяца, утвержден депутатский состав Киевсовета. Но вместе с тем, за этот период состоялось лишь два пленарных заседания Киевсовета. «На сегодняшний день в Киеве существует комплекс проблем, которые требуют срочного решения, не дают возможности эффективно и полноценно заработать Киевсовету. Депутаты Киевсовета фактически лишены возможности исполнять свои обязанности перед общиной города», - говорится в документе.

Фракция БЮТ предлагает вынести в порядок дня заседания рассмотрение отчетов Киевского городского председателя за апрель-май текущего года и секретаря Киевсовета о работе рабочих групп. Также предлагается внести в порядок дня утверждение регламента, создание постоянных комиссий Киевсовета, ротацию депутатов Киевсовета в связи с переходом в Верховную Раду и первоочередные задачи городской власти.

В обращении депутаты БЮТ также просят Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО учесть предложения их фракции и реализовать их.