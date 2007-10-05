Тройки лидеров парламентских выборов по областям (тыс. голосов)

По миллиону дали Донецк - ПР, а Киев - БЮТу

По данным Центральной избирательной комиссии, наибольшее количество голосов в областях и городах Киеве и Севастополе получили: Крым - Партия регионов (534110), НУНС (72323), КПУ (66538) Винницкая - БЮТ (433455), НУНС (161305), ПР (108910) Волынская - БЮТ (325709), НУНС (113087), ПР (38046) Днепропетровская - Партия регионов (789955), БЮТ (343398), КПУ (125134) Донецкая - Партия регионов (1720073), СПУ (191805), КПУ (144443) Житомирская - БЮТ (241589), ПР (146333), НУНС (98773) Закарпатская – НУНС (152886), БЮТ (141800), ПР (97152) Запорожская - Партия регионов (516345), БЮТ (136522), КПУ (77365) Ивано-Франковская - БЮТ (397226), НУНС (288409), ВО "Свобода" (26792) Киевская - БЮТ (485666), НУНС (137616), ПР (118714) Кировоградская - БЮТ (178507), ПР (128233), НУНС (55470) Луганская - Партия регионов (932833), КПУ (8.48), БЮТ (64697) Львовская - БЮТ (752130), НУНС (537767), ПР (62551) Николаевская - Партия регионов (304079), БЮТ (92837), КПУ (40145) Одесская - Партия регионов (526179), БЮТ (138279), СПУ (72846) Полтавская - БЮТ (292145), ПР (191000), НУНС (111922) Ровенская - БЮТ (302552), НУНС (123280), ПР (61825) Сумская - БЮТ (271361), НУНС (126657), ПР (95775) Тернопольская - БЮТ (342930), НУНС (233843), ВО "Свобода" (22886) Харьковская - Партия регионов (659324), БЮТ (217426), КПУ (110061) Херсонская - Партия регионов (213996), БЮТ (114152), КПУ (45015) Хмельницкая - БЮТ (345808), НУНС (132202), ПР (100919) Черкасская - БЮТ (309430), ПР (101980), НУНС (100353) Черновицкая - БЮТ (189132), НУНС (83242), ПР (68796) Черниговская - БЮТ (242869), ПР (120056), НУНС (86038) г. Киев - БЮТ (629905), НУНС (215391), ПР (205247) г. Севастополь - Партия регионов (118917), КПУ (18989), ПСПУ (12237)

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