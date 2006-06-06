БЮТ определяется, голосовать ли за отставку Тарасюка и Гриценко

Завтра фракция Блока Юлии Тимошенко на своем утреннем заседании будут решать, как голосовать в парламенте по вопросу отставки министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА, учитывая, что вынесение этих вопросов на рассмотрение парламента инициирует ряд фракций.

Об этом в интервью УНИАН сказал лидер фракции БЮТ в Киевсовете Михаил БРОДСКИЙ, отвечая на вопрос, определился ли БЮТ по этом поводу.

“Я знаю, что завтра в 8.30 будет собираться фракция БЮТ Верховной Рады. И на этом заседании фракции будут приниматься решения о том, как голосовать по каким вопросам”, - ответил М.БРОДСКИЙ.

При этом он высказал лично свою позицию: «Если бы я б он был народным депутатом, то голосовал бы “за” отставку». М.БРОДСКИЙ отметил при этом, что кто-то должен ответить за убытки, которые понесут крымские курорты. (По информации ряда СМИ, наблюдаются массовые отказы от ранее забронированных путевок в Крым из-за акций протеста против учений «Си-Бриз» под эгидой НАТО в Крыму).

“Пока что я могу сказать, что нужно подумать перед крымским сезоном - я уже не говорю о НАТО, России - и пожалеть наш Крым, потому что сегодня после этого скандала приедет туристов явно меньше. Чистая экономика. Больше ничего. Кто-то должен за это нести ответственность”, - сказал М.БРОДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, отставку министра обороны и министра иностранных дел Украины инициировали ряд пророссийских сил. Увольнения А.ГРИЦЕНКО и Б.ТАРАСЮКА требует КПУ, фракция коммунистов внесла соответствующий проект постановления на рассмотрение ВР.

Кроме того, вчера СПУ призвала президента Украины Виктора ЮЩЕНКО привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в инциденте с проведением международных военных учений в Крыму, а также освободить Анатолия ГРИЦЕНКО от должности министра обороны Украины.

Ранее представитель БЮТ Андрей ШКИЛЬ заявлял, что нет оснований для отставки министра обороны и министра иностранных дел по поводу ситуации в Феодосии.