Порошенко: проект коалиции согласован на 95%

Проект соглашения о создании коалиции согласован на 95%, сообщил в интервью журналистам член Совета партии «Народный Союз Наша Украина», народный депутат Петр ПОРОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что «была пройдена чрезвычайно большая дистанция», «был пройден путь поиска компромисса».

По словам П.ПОРОШЕНКО, за основу был взят проект соглашения, предложенный «Нашей Украиной», и на 95% позиции БЮТ, СПУ и «Нашей Украины» были согласованы.

Он отметил, что была создана «таблица разногласий», и эти разногласия должны быть решены на политическом уровне. По словам П.ПОРОШЕНКО, кто-то говорит, что на это «нужно два часа, кто-то говорит - сутки». «Я не исключаю ни первого, ни второго», - подчеркнул депутат.

П.ПОРОШЕНКО заметил, что перед тем, как идти в коалицию, «мы должны получить все гарантии того, что коалиция будет стабильной, долгосрочной». «Идти в коалицию на полгода – это преступление по отношению к Украине, к украинскому народу», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, между участниками коалиции должны быть получены ответы на вопрос относительно евроатлантической интеграции, создания рынка земли, вопросы, связанные с реабилитацией воинов ОУН-УПА.