Черновецкий объявил своим замом вице-президента Правэкс-Банка
16:30, 06 июня 2006Политика
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Сообщает пресс-служба
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о назначении Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ советником Киевского городского председателя.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Также с 5 июня на нее возложено исполнение обязанностей заместителя председателя КГГА до решения вопроса о назначении ее на должность заместителя председателя КГГА.
И.КИЛЬЧИЦКАЯ занимала должность вице-президента Правэкс-Банка.
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