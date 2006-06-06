Черновецкий объявил своим замом вице-президента Правэкс-Банка

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о назначении Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ советником Киевского городского председателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также с 5 июня на нее возложено исполнение обязанностей заместителя председателя КГГА до решения вопроса о назначении ее на должность заместителя председателя КГГА.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ занимала должность вице-президента Правэкс-Банка.