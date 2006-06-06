Парламент может распустить Харьковский облсовет

Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос о роспуске Харьковского областного совета, заявил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского облсовета, по его словам, согласно статье 78 закона о местном самоуправлении Верховная Рада может распустить областной совет за неоднократное нарушение Конституции и законов Украины.

А.АВАКОВ отметил, что все призывы к местным депутатам не нарушать законодательство Украины и работать в пределах своих полномочий не находят отклика среди депутатов. “На протяжении двух сессий облсовет принимает решения, которые идут вразрез с законодательным полем Украины. И я не исключаю, что вопрос о роспуске областного совета будет внесен в повестку дня заседания Верховной Рады”, - заявил А.АВАКОВ.

Как сообщал УНИАН, на своем первом заседании облсовет 5-го созыва 28 апреля принял, в частности, постановление об учреждении должностей шести заместителей председателя облсовета и изменениях в структуре секретариата. Прокурор области Василий СИНЧУК признал эти решения незаконными и предложил депутатам отменить их. Вторая сессия облсовета 3 июня отклонила протест прокурора.

3 июня Харьковский облсовет предоставил русскому языку статус регионального в области.