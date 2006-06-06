Коалицию тормозит кресло спикера: выбирают среди троих

Блок Юлии Тимошенко не поддержит Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады, если «Наша Украина» предложит его кандидатуру, сказал представитель БЮТ, народный депутат Андрей ШКИЛЬ в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, он отаметил, что сегодня обсуждаются три кандидатуры на должность председателя парламента – от социалистов Александр МОРОЗ, от «Нашей Украины» - Юрий ЕХАНУРОВ и П.ПОРОШЕНКО.

По словам А.ШКИЛЯ, в решении этого вопроса заключается основная задержка при создании коалиции, поскольку вопрос о премьер-министре уже решен и на эту должность претендует лишь лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, а что касается текста коалиционного соглашения – продвижения есть значительные. «Эта часть литературная, она идет намного легче, чем другая часть», - сказал А.ШКИЛЬ.

При этом А.ШКИЛЬ отметил, что предложение по кандидатуре спикера должно исходить от СПУ и «Нашей Украины».

В то же время, выражая свою собственную точку зрения, А.ШКИЛЬ отметил, что самым оптимальным было бы распределение власти следующим образом: за деятельность Верховной Рады отвечает СПУ, за деятельность правительства – БЮТ, за все другие составляющие, в том числе СНБО – «Наша Украина». «Это было бы логично, но такая логика иногда не принимается, и это может дезорганизовать подготовительный процесс», - отметил А.ШКИЛЬ. При этом он отметил, что за Президентом остаются достаточно весомые назначения на должности.

Кроме того, депутат выразил надежду, что до конца недели вопрос коалиции будет решен. При этом он отрицает возможность объявления очередного перерыва в работе парламента для проведения консультаций.

По словам А.ШКИЛЯ, есть очень много вопросов, которые необходимо решать. В частности, по его мнению, до избрания руководства парламента Верховная Рада могла бы политически поддержать представление Президента о допуске иностранных войск на территорию Украины для участия в учениях, которое потом может быть оформлено юридически. «Но мы продемонстрируем, что есть 226 голосов (депутатов)», - сказал А.ШКИЛЬ. Он также выразил мнение, что сегодня перерыв в заседании парламента выгоден лишь Партии регионов, поскольку им выгодно «время безвластия».