Москаль предлагает объявить Крым территорией без секса

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Геннадий МОСКАЛЬ считает юридически неправомерным решение Верховной Рады АРК объявить Крым «территорией без НАТО».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.МОСКАЛЬ заявил журналистам сегодня в Симферополе.

«Какая территория Крыма без НАТО, мы что, вступили в НАТО? Что, ШУФРИЧ присоединил нас к НАТО? - заявил представитель главы государства. - Ликбез надо всем проводить. Надо изучить Конституцию Украины, Конституцию Крыма, а затем уже принимать присягу депутата Автономной Республики Крым».

Г.МОСКАЛЬ посоветовал крымским парламентариям не принимать решения, руководствуясь одними эмоциями. «В эмоциях можно принять что угодно - Крым без НАТО, давайте тогда примем решение объявить Крым без секса и поставим его на голосование», - заявил Представитель Президента Украины в Крыму.

В свою очередь депутат Верховной Рады Крыма, избранный по спискам «Оппозиционного блока НЕ ТАК!» Нестор ШУФРИЧ, комментируя это высказывание, заявил, что слова и действия представителя главы государства являются провокативными. «Действия Геннадия МОСКАЛЯ оказали медвежью услугу Секретариату Президенту, - заявил Н.ШУФРИЧ. - Геннадий МОСКАЛЬ так же далек от Крыма, как и от секса».

Как сообщал УНИАН, на заседании 6 мая Верховная Рада АРК поддержала предложение крымских парламентариев Валерия ИВАНОВА и Нестора ШУФРИЧА объявить Крым «территорией без НАТО». Ранее Феодосийский горсовет принял решение о признании Феодосии «территорией без НАТО», затем аналогичные решения приняли Ленинский райсовет и Партенитский поссовет.

Эти решения были приняты в ответ на прибытие 27 мая в Феодосию американского транспортного судна «Advantage», которое привезло технику и строительные материалы, предназначенные для усовершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Планируется, что украинско-американскими силами на Старокрымском полигоне будут построены несколько ангаров для проживания личного состава участников международных миротворческих учений «Си Бриз-2006».