Богатырева: сегодня после обеда регионалы встретятся с НУ-НС (дополненная)

Партия регионов начала неофициальные консультации относительно создания коалиции и сегодня планирует встретиться с представителями блока “Наша Украина – Народная самооборона”. Об этом сообщила журналистам один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, Партия регионов только что провела встречу с представителями Блока Литвина. На сегодняшний день, сообщила Р.БОГАТЫРЁВА, есть предварительная договоренность о встрече во второй половине дня с представителями НУ-НС, а также Партия регионов вышла с предложением о встрече с БЮТ, и сегодня до конца вечера в БЮТ обещали назначить время такой встречи.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что Партия регионов планирует провести консультации со всеми политическими силами, которые попали в парламент.

«Основная задача, которую мы ставим перед собой как победители выборов - это начало политического диалога со всеми политиками о самых главных принципах – объединение страны, внедрение экономических и социальных реформ», - сказала она. Об этом, сообщила Р.БОГАТЫРЁВА, шла речь и во время сегодняшних неформальных консультаций с представителями Блока Литвина.

Она также отметила, что предварительные консультации позволят очертить основные принципы, на которых можно будет вести уже официальный диалог после объявления окончательных результатов выборов.

«Мы понимаем, что Президент, делая вчера свое заявление, действительно хочет, чтобы европейские традиции формирования власти в Украине были поддержаны всеми политиками. И он (Президент) остается в центре политических событий и остается главным принципиальным политиком, который стоит на позициях объединения страны», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА.

Отвечая на вопрос, готова ли Партия регионов войти в широкую коалицию из четырех основных политических сил, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что ее политическая сила будет стремится к этому.

В то же время, она отметила, что предстоит непростой диалог.

«Когда мы дойдем до принципов формирования коалиции, естественно, каждая политическая сила, прежде всего, будет отстаивать свои приоритеты, свою политическую программу», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА, добавив, что в этом вопросе необходимо будет достигать компромисса.

«Диалог предполагаем трудный, хотелось бы, чтобы это были и четыре политические силы», - сказала она.

Отвечая на вопрос, что будет делать Партия регионов, если окажется в оппозиции, Р.БОГАТЫРЁВА не согласилась с этим тезисом, отметив, что еще рановато относить ее политическую силу к оппозиционным силам.

«Для нас главное власть как инструмент, а не как цель, и те политические силы, которые идут в парламент не ради реванша, а ради цели – стабильности страны – они сядут за стол переговоров», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

В то же время она отметила, что нельзя ставить вопрос так, что Партия регионов может отказаться от коммунистов ради коалиции с НУ-НС.

«Мы не враги друг другу, мы оппонентами были, а сегодня являемся субъектами переговорного процесса. Мы никем жертвовать не собираемся, и такая терминология, по нашему мнению, является унизительной для наших возможных партнеров, а, возможно, и для оппонентов», - подчеркнула она.

Р.БОГАТЫРЁВА напомнила, что уполномочены от Партии регионов вести переговоры - она, руководитель избирательного штаба Борис КОЛЕСНИКОВ, заместитель руководителя штаба Антон ПРИГОДСКИЙ и Елена ЛУКАШ.