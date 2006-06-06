Ющенко знает, что за сепаратистами стоят большие деньги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что за идеями сепаратизма в Украине стоят крупные финансовые силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Тема сепаратизма имеет продолжение, и я знаю, что она имеет большие финансовые силы и кредиторов, которые будут поддерживать эту тему в политическом пространстве. Федерализм является темой политических спекуляций, которая не имеет никакой перспективы в Украине – никакой и ни одной. Она не имеет будущего», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также назвал идеи федерализма «антизаконной деятельностью». «Это зло. Это является антизаконной деятельностью. Это то, что не должно быть допущено даже в нашу политическую дискуссию. Но один Президент не сможет это остановить, без вас, журналистов. Я вас прошу консолидироваться вокруг этой работы», - сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что журналисты смогут стать партнерами власти в отстаивании целостности государства. «Я прошу, чтобы мы ощущали дух партнерства, и тогда в этом вопросе мы обязательно поставим точку», - подчеркнул он.

Глава государства предположил. что некоторые политики оказывают давление на Генеральную прокуратуру Украины с целью блокирования расследования дела о сепаратизме. «Влияние со стороны некоторых политических сил не позволяет завершить это дело. Если бы мы имели настоящую Генпрокуратуру, извините за резкие слова, она бы уже давно дала оценку тем событиям», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, во время Оранжевой революции, 28 ноября 2004 года, в Северодонецке Луганской области состоялся съезд депутатов и госслужащих разных уровней восточных, южных и ряда других областей Украины при участии на то время премьер-министра, кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА. На этом собрании в выступлениях руководителей госадминистраций, глав областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов звучали призывы к созданию нового Юго-восточного государства в форме федеративной республики.

После этого Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту совершения умышленных действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

СБУ также возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В ноябре 2005 года Президент В.ЮЩЕНКО обращался к генпрокурору с требованием завершить дела о сепаратизме и передать их в суд.