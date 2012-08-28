Чехия и Венгрия пришлют наблюдателей на выборы в Украине

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме премьер-министра Чехии Петра Нечаса к Президенту Украины Виктору Януковичу. Чешский премьер подчеркнул важность парламентских выборов в контексте евроинтеграционных устремлений Украины.

«Чешская Республика всегда поддерживала Украину в ее проевропейской ориентации. Мы приветствуем обязательство Украины гарантировать в течение выборов закрепленные в Конституции избирательные права украинцев», - говорится в письме премьер-министра Чешской Республики.

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Венгрия направит наблюдателей на выборы народных депутатов Украины, которые состоятся 28 октября 2012 года.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича, об этом говорится в письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к главе Украинского государства.

Как отмечается в письме, Венгрия поддерживает политическую стабильность Украины, осознавая важную роль парламентских выборов в формировании международной оценки Украины.

«Мы с готовностью отозвались на запрос и, в соответствии с возможностями, присоединимся к делегации международных наблюдателей на выборах», - отметил В.Орбан.

Он также высоко оценил проведение в Украине финальной части Евро-2012.

«Пользуюсь случаем, чтобы выразить свою признательность за высокий уровень проведения чемпионата Европы по футболу при совместной украинско-польской организации», - говорится в письме.

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13 июня 2012 года Президент Украины пригласил на парламентские выборы наблюдателей от государств - участниц ОБСЕ.