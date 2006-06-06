Витренко подбивает Януковича на откровенно оппозиционные действия

Лидер Прогрессивной социалистической партии Наталья ВИТРЕНКО призывает Виктора ЯНУКОВИЧА как лидера Партии регионов публично объявить о своей партийной позиции по поводу втягивания Украины в НАТО.

Об этом говорится в официальном обращении лидера «Народной оппозиции» к В.ЯНУКОВИЧУ, текст которого передан УНИАН пресс-центром ПСПУ.

«Я требую в ближайшие два дня от Вас публичного разъяснения позиции Вашей лично и Партии регионов по отношению к событиям, которые происходят в Украине, а это оккупация Украины войсками США и НАТО. Также я надеюсь, что Вы публично заявите Вашу позицию по отношению к факту втягивания Украины в НАТО», - говорится в обращении.

Н.ВИТРЕНКО отмечает, что ПСПУ под ее руководством поддержала кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах во 2-м туре, поскольку надеялась, что он будет альтернативой «прозападной, проамериканской политике, проводимой Виктором ЮЩЕНКО».

«Однако после назначения Верховным Судом Украины Виктора ЮЩЕНКО на пост Президента, политика, которую проводили Вы лично и Партия регионов по отношению к союзникам, Вас поддержавшим, сначала вызвала непонимание, а потом возмущение», - подчеркивается в обращении.

Н.ВИТРЕНКО отмечает, что В.ЯНУКОВИЧ отказался пойти на парламентские выборы в коалиции с ее блоком и подписал меморандум о сотрудничестве с В.ЮЩЕНКО, а Партия регионов подписала Декларацию о сотрудничестве с «оранжевыми». По мнению лидера ПСПУ, то, что депутаты Партии регионов поддержали кандидатуру премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА, внесенную Президентом В.ЮЩЕНКО, значит, что Партия регионов на равных с Президентом и его окружением несет личную ответственность за социально-экономический и политический кризис в Украине.

«Вы до сих пор не объявили об оппозиционности, а Ваше предложение о создании «широкой коалиции» с оранжевыми есть не что иное, как предательство заявленных Вами принципов», - заявляет лидер ПСПУ.

«Сегодня я требую от Вас разъяснения по одному вопросу: будете ли Вы лично и Партия регионов бороться против втягивания Украины в НАТО? Что значат заявленные Тарасом ЧЕРНОВИЛОМ намерения Партии регионов о широком сотрудничестве с НАТО?», - требует объяснить Н.ВИТРЕНКО.

Она также отмечает, что представители Партии регионов в областях - Донецкой (Анатолий БЛИЗНЮК), Харьковской (Василий САЛЫГИН), Херсонской (Владимир ДЕМЕХИН), Харьковской (Михаил ДОБКИН), АР Крым (Анатолий ГРИЦЕНКО) - блокируют, препятствуют принятию решений, вносимых Блоком Наталии Витренко и не поддерживают инициативы «Народной оппозиции» о признании «территории без НАТО», тем самым нарушая записанное в предвыборной программе партии положение о нейтральном статусе страны.

«Если я не получу Ваших разъяснений и публичных извинений названных председателей советов, то я получу право Вас лично и Партию регионов называть лжецами и предателями. Исходя из этого, наша партия и наш блок будет строить дальнейшие отношения с Вами и с депутатами от Партии регионов в местных советах», - говорится в обращении.